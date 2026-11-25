Спорт Еліна Світоліна розповіла про особисте прохання Монфіса після розлучення попри все дограти сезон

2026-11-25 14:39

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, чому все ж вирішила виступити на Підсумковому турнірі WTA-2026, попри складні особисті обставини. В інтерв'ю Tennis Legends спортсменка зізналася, що її участь у змаганнях була під питанням, однак зрештою вона вирішила приїхати до Індіан-Веллса.

Як відомо, незадовго до турніру Світоліна оголосила про розлучення з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Через особисті переживання українка навіть замислювалася над тим, щоб відмовитися від участі у змаганнях. Однак колишній чоловік підтримав її рішення продовжити виступи.

"Я обговорювала це з Гаелем, і він порадив мені зосередитися на сильному завершенні сезону. Для мене було важливо виступити на Підсумковому турнірі, адже я давно прагнула там зіграти. Навіть попри психологічні труднощі й особисті проблеми, я не хотіла відмовлятися від цієї мети. Тепер сезон позаду, і я можу нарешті видихнути", - розповіла тенісистка.

Також Світоліна наголосила, що після завершення сезону планує зробити паузу в кар'єрі, відпочити та присвятити якомога більше часу доньці Скай, з якою через щільний спортивний графік останнім часом бачилася не так часто.

Як відомо, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс оголосили про розлучення після п'яти років шлюбу. Водночас обидва спортсмени запевнили, що мають намір зберегти добрі стосунки заради спільної доньки.