ВОЙНА В Украине У Зеленского назвали реальную причину отказа снижать мобилизационный возраст до 18 лет

2024-11-29 12:29

Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижать мобилизационный возраст для увеличения войск нет смысла, поскольку оружия не хватает даже тем, кого уже мобилизовали. Об этом Литвин написал в соцсети Х.

Таким образом, он отреагировал на призыв США снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", – написал он.

По словам Литвина, партнеры Украины имеют полный доступ к данным и могут сравнить "обещания с реальными поставками".

"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в материально-техническом обеспечении или колебания в поддержке молодостью наших мужчин на передовой", - добавил Литвин.