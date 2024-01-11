Политика Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский

2024-01-11 22:15

 

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине и работать на государство.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас.

"Есть люди, которые вне правил или вне закона пересекали границу. И это вопрос к этим людям, мужчинам. Если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и должны быть в Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто-то должен быть на фронте, а кто-то не должен быть на фронте. Есть закон. Но есть и обычное человеческое правило. Один военный, которого оплачивает государство Украина. Нам никто в этом не помогает. На одного военного приходится 6-8 налогоплательщиков.

И если вы в Украине, и вы не на фронте, вы работаете. Где бы вы ни работали, мы с уважением относимся к каждому человеку. Если вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство. Это очень нужно", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, должна ли Эстония высылать в Украину мужчин призывного возраста.

"Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста, и вы не на фронте и не платите налоги, выезжали вне закона, то есть вопросы. Если мы хотим сохранить страну, сохранить Европу, то все мы должны понимать: мы или помогаем Украине, или нет. Мы граждане, которые на фронте, или мы граждане, которые работают и платят налоги. Потому что не будет денег на военных. А не будет на военных денег - не будет военного. Некому будет защищать страну", - подытожил президент.

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