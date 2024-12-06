У Зеленского сделали заявление о снижении мобилизационного возраста до 18 лет

Украина не ведет подготовку к снижению мобилизационного возраста с нынешних 25 до 18 лет. Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин в соцсети X.
"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", - написал он в ответ на пост о целесообразности вывоза мальчиков 15-17 лет за границу.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине необходимо будет принять "сложные решения" по дальнейшей мобилизации граждан для отражения российской агрессии.
Напомним, в конце ноября советник Владимира Зеленского уже заявлял об отсутствии смысла снижать мобилизационный возраст, поскольку Украина не получает своевременно обещанного вооружения от партнеров.