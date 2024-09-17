Политика Кого из украинских беженцев в странах ЕС могут лишить социальных выплат

2024-09-17 13:35

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает европейским странам отменить социальные выплаты украинским мужчинам мобилизационного возраста в Европе, чтобы поощрить их служить в армии в своей стране. С соответствующим заявлением он выступил на форуме Ялтинская европейская стратегия, который состоялся в Киеве.

Он отметил, что сотни тысяч украинских беженцев проживают в европейских странах с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Некоторые из них – мужчины, которые нелегально сбежали из Украины чтобы избежать мобилизацию. В Европе они получают значительную помощь от правительств.



Сикорский отметил, что нынешняя политика многих стран ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.



Чтобы поощрить мужчин вернуться в Украину, Сикорский предложил отменить социальные выплаты для находящихся в Европе украинских мужчин.



"Вот практическая идея, которая поможет финансам Западной Европы, политически поможет традиционным партиям против правых радикалов и поможет Украине", – сказал Сикорский.



Он добавил, что получать финансовую помощь в обмен на "не призыв на военную службу, не право человека". Со своей стороны глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поддерживает эту идею.