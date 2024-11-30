ВОЙНА В Украине Украина получила от Канады зимнюю форму для ВСУ

2024-11-30 09:30



Доставлены около 200 поддонов зимнего снаряжения для украинских военных. Речь идет о спальных мешках, термобелье, ботинках и носках.

Министерство обороны Канады сообщило о доставке в Украину партии зимней военной формы.

"Вчера первым из нескольких коммерческих рейсов было доставлено около 200 поддонов зимнего снаряжения для украинских военных", - говорится в сообщении.

Речь идет о спальных мешках, термобелье, ботинках и носках.

Напомним, парламент Канады принял решение с призывом к правительству усилить поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.