Украина получила от Канады зимнюю форму для ВСУ

Доставлены около 200 поддонов зимнего снаряжения для украинских военных. Речь идет о спальных мешках, термобелье, ботинках и носках.
Министерство обороны Канады сообщило о доставке в Украину партии зимней военной формы.
"Вчера первым из нескольких коммерческих рейсов было доставлено около 200 поддонов зимнего снаряжения для украинских военных", - говорится в сообщении.
Речь идет о спальных мешках, термобелье, ботинках и носках.
Напомним, парламент Канады принял решение с призывом к правительству усилить поддержку Украины в ее защите от российской агрессии.