Разведка Великобритании проанализировала наступление рашистов после захвата Угледара

Разведка Великобритании проанализировала наступление рашистов на город Великая Новоселка в Донецкой области после того, как россияне оккупировали соседний Угледар в октябре. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне.
Разведчики рассказали, что в Донецкой области оккупанты стремительно продвинулись к восточному флангу Великой Новоселки.
Большая Новоселка стала уязвимой к российским атакам из-за потери Угледара, который в 30 км к востоку, в начале октября 2024 года, считают британцы. Это сделало возможным усиление российского продвижения в менее защищенных районах на западе Донецкой области, акцентировали в обзоре.
В разведке добавили, что оккупанты наступают в тылу украинской обороны и угрожают основным логистическим путям в город.