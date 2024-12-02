ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании проанализировала наступление рашистов после захвата Угледара

2024-12-02 08:23

Разведка Великобритании проанализировала наступление рашистов на город Великая Новоселка в Донецкой области после того, как россияне оккупировали соседний Угледар в октябре. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне.

Разведчики рассказали, что в Донецкой области оккупанты стремительно продвинулись к восточному флангу Великой Новоселки.

Большая Новоселка стала уязвимой к российским атакам из-за потери Угледара, который в 30 км к востоку, в начале октября 2024 года, считают британцы. Это сделало возможным усиление российского продвижения в менее защищенных районах на западе Донецкой области, акцентировали в обзоре.

В разведке добавили, что оккупанты наступают в тылу украинской обороны и угрожают основным логистическим путям в город.

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