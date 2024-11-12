ВОЙНА В Украине рф использует захват Угледара для дальнейшего наступления в Донецкой области, - ISW

2024-11-12 19:15

Войска РФ используют населенный пункт Угледар для своего дальнейшего наступления. В частности, для достижения тактически значимых успехов к югу от Курахово.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что в начале сентября россияне активизировали наступательные операции на западе Донецкой области и в настоящее время пытаются охватить Курахово с севера и юга, а также выровнять линию фронта между Сонцовкой (северо-западнее Курахово) и Шахтерским (северо-западнее Угледара).

По состоянию на 1 октября российские войска захватили Угледар и продвинулись на север и северо-запад от этого населенного пункта в серии успешных механизированных и пехотных атак за последний месяц. Также враг незначительно продвинулся к северо-востоку от Угледара в районе Антоновки и Катериновки, но ISW пока не получил подтверждения российских наступления на Елизаветовку и далее на запад вдоль шоссе С051104.

В настоящее время российские войска находятся в нескольких километрах к югу от линии Романовка-Успеновка-Сухой Яр. Это линия к поселениям к северу от Угледара, которая может представить собой существенную проблему для войск РФ, если ВСУ смогут установить оборону в этих поселениях.

Однако, российские войска, судя по всему, пытаются обойти эту линию, о чем говорят говорят геолокационные кадры от 10 ноября. Они указывают на то, что россияне недавно продвинулись к северо-востоку от Дальнего (к югу от Курахово и к северо-западу от Елизаветовки) и, вероятно, занимают позиции в полях к востоку и юго-востоку от Дальнего.

Российские военкоры утверждают, что войска РФ продвинулись непосредственно в населенный пункт Дальнее, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Аналитики пишут, что дальнейшее продвижение российских войск в Дальнее и к западу от Дальнего может вынудить ВСУ отступить с позиций в кармане к северу и северо-востоку от Угледара, таким образом, позволив россиянам продвигаться вдоль шоссе С051104 относительно беспрепятственно. Такие продвижения позволят войскам РФ оказывает дальнейшее давление на украинское позиции в Курахово с юга.

ISW в свою очередь пересматривает свою предыдущую оценку, согласно которой российские войска вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области. Аналитики пишут, что данная оценка была неверной.

Также они добавили, что все вышеуказанные действия РФ являются поддержкой продолжающихся российский наступательных операция, которые направлены на выравнивание линии фронта и ликвидацию украинского выступа опять же таки, на западе Донецкой области.

Напомним, что по состоянию на вечер, 11 ноября, на фронте с начала суток было зафиксировано 185 боевых столкновений. Почти половина боев пришли на Кураховском и Покровском направлениях.