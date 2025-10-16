На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах запеклі бої - ЗСУ знищують тисячі ворожих бійців

На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах ЗСУ ліквідовують тисячі російських загарбників, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в четвер, 16 жовтня.
"Триває оборонна операція на Покровському напрямку. Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії.
Тисячі загарбників ліквідуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах. У самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами росіян, які не припиняють спроб закріпитися в місті", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі зазначають, що в таких умовах особливо важливою є робота операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп.