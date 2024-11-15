ВОЙНА В Украине В Донецкой области расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми

2024-11-15 10:27

В Донецкой области была расширена зона, где действует принудительная эвакуация детей. В нее попали 16 населенных пунктов Волновахского района. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.

Отмечается, что эвакуация охватит Великоновоселковскую общину, в том числе такие села и городки, как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково. Жителей будут переселять в безопасные регионы.

По словам заместителя председателя Донецкой ОВА Александра Шевченко, на момент утверждения решения в эвакуированных населенных пунктах находились 174 ребенка, которые уже перемещены в безопасные места, тогда как общее количество остающихся в зоне риска местных жителей составляет около 1600 человек.