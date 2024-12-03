ВОЙНА В Украине Разминированием территории Украины сейчас занимаются более 4 тысяч саперов

2024-12-03 08:25

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Demine Ukraine Forum 2024 сообщил, что разминированием территории Украины занимаются около 70 операторов противоминной деятельности и более 4 тысяч саперов. Об этом сообщает Укринформ.

"Над разминированием сейчас работают почти 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов и около 150 единиц техники", - заявил Шмыгаль.

В первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считались 174 тыс. кв. км украинской территории. В настоящее время потенциально заминированная территория составляет около 139 тысяч км кв., что больше площади Греции, Болгарии или Австрии. По словам главы правительства, удалось вернуть в эксплуатацию около 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

Он добавил, что ВНП наносит ущерб аграрному сектору - 1,2 млрд долларов ежегодно. Также от российских мин пострадали более 760 гражданских, в том числе 86 детей.

Украина ведет гуманитарное разминирование в соответствии со Стратегией противоминной деятельности. Первое направление предполагает обследование территорий, чтобы определить, какие территории располагаются вне зоны риска, и быстро вернуть их аграриям в обработку.

Второе направление предполагает привлечение международной помощи. К Коалиции гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран, общий объем взносов составляет более миллиарда долларов.

Шмыгаль также напомнил, что государство готово компенсировать аграриям 100% услуги разминирования. Это, по его словам, формирует конкурентный рынок и стимулирует операторов быстро и эффективно работать.