ВОЙНА В Украине Разминированием территории Украины сейчас занимаются более 4 тысяч саперов

2024-12-03 08:25

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время Demine Ukraine Forum 2024 сообщил, что разминированием территории Украины занимаются около 70 операторов противоминной деятельности и более 4 тысяч саперов. Об этом сообщает Укринформ.

"Над разминированием сейчас работают почти 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов и около 150 единиц техники", - заявил Шмыгаль.

В первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считались 174 тыс. кв. км украинской территории. В настоящее время потенциально заминированная территория составляет около 139 тысяч км кв., что больше площади Греции, Болгарии или Австрии. По словам главы правительства, удалось вернуть в эксплуатацию около 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

Он добавил, что ВНП наносит ущерб аграрному сектору - 1,2 млрд долларов ежегодно. Также от российских мин пострадали более 760 гражданских, в том числе 86 детей.

Украина ведет гуманитарное разминирование в соответствии со Стратегией противоминной деятельности. Первое направление предполагает обследование территорий, чтобы определить, какие территории располагаются вне зоны риска, и быстро вернуть их аграриям в обработку.

Второе направление предполагает привлечение международной помощи. К Коалиции гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран, общий объем взносов составляет более миллиарда долларов.

Шмыгаль также напомнил, что государство готово компенсировать аграриям 100% услуги разминирования. Это, по его словам, формирует конкурентный рынок и стимулирует операторов быстро и эффективно работать.

subscriber subscriber

Еще по теме

Франция добивается разрешения отправить своих военных инструкторов в Украину

2024-12-02 12:28

С 1 декабря в Украине повышены налоги: кто и сколько должен платить и что изменится с нового года

2024-12-01 15:30

Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

2024-12-01 09:30

У Трампа рассматривают несколько сценариев прекращения войны в Украине

2024-11-29 21:36

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ТЦК рассказали, с чем связаны их рейды на концерты и в рестораны

2024-12-03 11:30

Разминированием территории Украины сейчас занимаются более 4 тысяч саперов

2024-12-03 08:25

Студентам-мужчинам и преподавателям разрешено выезжать за границу: в МОН рассказали детали

2024-12-02 21:37

Названо расстояние, которое могут одолевать дроны Украины

2024-12-02 20:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ТЦК рассказали, с чем связаны их рейды на концерты и в рестораны 2024-12-03 11:30
Разминированием территории Украины сейчас занимаются более 4 тысяч саперов 2024-12-03 08:25
Студентам-мужчинам и преподавателям разрешено выезжать за границу: в МОН рассказали детали 2024-12-02 21:37
Названо расстояние, которое могут одолевать дроны Украины 2024-12-02 20:48