ВОЙНА В Украине В ТЦК рассказали, с чем связаны их рейды на концерты и в рестораны

2024-12-03 11:30

Визиты работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки на те или иные публичные мероприятия связаны с активизацией мобилизационных процессов, заявил начальник Черкасского объединенного городского ТЦК и СП Олег Тимошенко в интервью местному медиа 18000.



По его словам, первый визит ТЦК на концерт группы Океан Эльзы, получивший общественную огласку, является чистым совпадением.



Тимошенко отметил, что постановление №560 предусматривает, что мероприятия оповещения проводятся, в частности, во время массовых мероприятий.



"Например, когда мы рассматривали оповещения в филармонии, мы не знали, что это будет концерт Антона Тимошенко. Я об этом узнал, когда зашел в зал и увидел, как у него берут автографы", - сказал начальник Черкасского ТЦК.



По словам Тимошенко, это было одно из плановых мероприятий, которое проводится периодически и будет продолжаться в дальнейшем.



"Мы анализируем складывающуюся ситуацию, количество людей, которые нужны армии, где эти люди есть, где нет, где потенциально могут быть люди, интересующие Вооруженные силы Украины", - добавил военный.