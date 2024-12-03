ВОЙНА В Украине В ТЦК рассказали, с чем связаны их рейды на концерты и в рестораны

2024-12-03 11:30

Визиты работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки на те или иные публичные мероприятия связаны с активизацией мобилизационных процессов, заявил начальник Черкасского объединенного городского ТЦК и СП Олег Тимошенко в интервью местному медиа 18000.

По его словам, первый визит ТЦК на концерт группы Океан Эльзы, получивший общественную огласку, является чистым совпадением.

Тимошенко отметил, что постановление №560 предусматривает, что мероприятия оповещения проводятся, в частности, во время массовых мероприятий.

"Например, когда мы рассматривали оповещения в филармонии, мы не знали, что это будет концерт Антона Тимошенко. Я об этом узнал, когда зашел в зал и увидел, как у него берут автографы", - сказал начальник Черкасского ТЦК.

По словам Тимошенко, это было одно из плановых мероприятий, которое проводится периодически и будет продолжаться в дальнейшем.

"Мы анализируем складывающуюся ситуацию, количество людей, которые нужны армии, где эти люди есть, где нет, где потенциально могут быть люди, интересующие Вооруженные силы Украины", - добавил военный.

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