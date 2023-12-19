ВОЙНА В Украине Важливі подробиці розкрито: Що та як змінить новий законопроєкт щодо мобілізації

2023-12-19 12:27

▪️ Призовний вік для мобілізації буде знижено з 27 до 25 років.

▪️ Жінки будуть зобов'язані стати на військовий облік нарівні з чоловіками, пройти військовий вишкіл і залучатимуться до служби під час воєнного стану (на бойові посади - добровільно).

Відстрочці або звільненню зі служби підлягатимуть:

⁃ Усі особи з інвалідністю.

⁃ Ті, хто має троє і більше дітей.

⁃ Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один із них має відтермінування та право на звільнення (чоловік чи жінка). Тобто якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

⁃ Якщо в сім'ї особа неповнолітня з інвалідністю.

⁃ Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю/дружина або чоловік/батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає, кому відстрочка).

Піклувальники особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

⁃ Вагітні жінки та жінки в декреті.

⁃ Тільки чинні нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом - підстава для звільнення.

- Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни.

Відстрочку від мобілізації отримають:

⁃ Здобувачі послідовної (тобто першої) вищої освіти, яким менше 30 років.

⁃ Усі науковці з вченими званням.

⁃ Усі викладачі, які працюють на повну ставку.

Важлива новація: право на відстрочку втратить поліція, БЕБ і пенітенціарна служба.

▪️ Проєкт скасовує строкову службу в армії (тих, хто був строковиком на момент запровадження воєнного стану, демобілізують) і запроваджує замість неї базову загальновійськову підготовку до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років.

▪️ Значно розширено повноваження місцевих органів влади щодо мобілізації.

▪️ Під час воєнного стану будуть обмежені права тих, хто ухиляється від мобілізації (Безугла не розшифрувала, яких саме прав мають намір позбавляти, але раніше вона запитувала, як люди ставляться до того, щоб військовозобов'язаних, які виїхали за кордон, позбавляти громадянства й заарештовувати активи). Також Безугла повідомила, що Нацполіція залучатиметься до мобілізації громадян і видаватиме їм повістки.

Військовозобов'язаних громадян зобов'яжуть:

⁃ Надати дані про місце проживання роботодавцю.

⁃ Пройти медогляд під час мобілізації.

⁃ Самостійно з'явитися в ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних.

⁃ Постійно носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану.

Все ще обговорюються місця, де вручатимуть повістки:

- у ТЦК СП представниками ТЦК СП

- за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими

- за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейськими

- у громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

Проєкт також зобов'язує військове командування:

- проводити обов'язкову ротацію: на лінії фронту ("на нулі") боєць має бути не більше 3 місяців;

- порядок звільнення строковиків;

- ротація в ТЦК (не всіх) через 3 роки;

- призначення осіб з інженерною ВОС тільки на інженерні посади.

▪️ Окремий блок у законопроєкті буде присвячено порядку демобілізації. Головна новація: право на звільнення можна буде отримати після 36 місяців (тобто, через 3 роки) служби під час воєнного стану. При цьому, по досягненню 24 місяців, з них 12 місяців у зоні бойових дій, можна буде взяти відпустку 90 днів без поділу на частини, але це подовжить термін отримання права на звільнення. Або не брати відпустку і звільнитися після 36 місяців.

Безугла пояснила, що така формула вводиться для того, щоб не допустити одночасного звільнення військовослужбовців. "Якщо одночасно звільняться кілька десятків тисяч, то росіяни прорвуть фронт", - написала вона.

При цьому звільнення можна буде отримати достроково на вже згаданих вище підставах - інвалідність, троє дітей, декрет та інше.