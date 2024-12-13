ВОЙНА В Украине Вопросы мобилизационного возраста решались на встречах с топ-чиновниками ЕС - Вице-премьер Стефанишина

2024-12-13 08:26

Вопросы мобилизации и возраста украинских солдат поднимались на встречах вице-премьера Ольги Стефанишиной с топ-чиновниками Европейского союза. Об этом чиновник сообщила в Брюсселе, передает liga.net.

"Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад", – заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции.

Она подчеркнула: в условиях, когда у союзников нет такого планирования, нельзя "такую неспособность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине".

В частности, у чиновницы была такая дискуссия с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и главой евродипломатии Каей Каллас.

По словам Стефанишиной, Евросоюз может сыграть большую роль в тренировке украинских военных: "Способности здесь велики – вопросы в планировании".

Она считает: если будет надлежащая планировка и оснащение, то и вопрос мобилизационного возраста не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, добавила чиновница, призывы к снижению мобилизационного возраста являются "неприемлемой позицией".

 

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