ВОЙНА В Украине В Украине снова усиливают отслеживание нарушителей правил военного учета

2024-11-05 08:25

В Украине усиливают отслеживание нарушителей мобилизационного законодательства и правил военного учета. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его данным, теперь ТЦК будут обмениваться данными с рядом правоохранительных структур и даже спецслужбами, которые имеют больше методов поиска тех, кто не выполнил требования законодательства.

"Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях или доставлять их в ТЦК соответствующих органов", – сказал министр.

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Мобилизация без ТЦК: украинцам дали уникальный шанс 2024-11-04 22:15
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Реформа МСЭК — какие изменения ждут украинцев с 1 января 2024-11-04 20:48