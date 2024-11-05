ВОЙНА В Украине В Украине снова усиливают отслеживание нарушителей правил военного учета

2024-11-05 08:25

В Украине усиливают отслеживание нарушителей мобилизационного законодательства и правил военного учета. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его данным, теперь ТЦК будут обмениваться данными с рядом правоохранительных структур и даже спецслужбами, которые имеют больше методов поиска тех, кто не выполнил требования законодательства.

"Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях или доставлять их в ТЦК соответствующих органов", – сказал министр.