Мир Сегодня около Земли пролетят два больших потенциально опасных астероида

2024-12-04 12:30

NASA сообщает, что 4 декабря вблизи Земли пролетят два больших астероида, попавших в классификацию "потенциально опасных".

Первый из них, астероид 447755 (2007JX2), имеет протяженность более 400 метров и пройдет на расстоянии около 5,5 миллиона километров от нашей планеты.

Второй астероид, 2020XR, чуть меньше - почти 388 метров в длину, - пролетит на расстоянии 2,2 миллиона километров от Земли.

По словам ученых, объекты такого масштаба, которые приближаются к нашей планете ближе, чем на 7,5 миллиона километров, классифицируются как "потенциально опасные". Однако специалисты уверяют: оба астероида находятся под постоянным наблюдением, и риска столкновения с Землей пока нет.

Такие наблюдения позволяют лучше понимать движение и поведение космических тел, обеспечивая безопасность нашей планеты.