Мир Сегодня мимо Земли пролетят сразу два больших астероида

2023-03-03 20:34

В ближайшие дни мимо Земли пролетят четыре больших астероида. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на NASA.

Как отметили специалисты, они не представляют угрозы для жителей Земли, так как не приблизятся к нашей планете ближе чем на 3,5 миллиона километров.

"В список потенциально опасных астероидов NASA вносит приближающиеся к Земле объекты на расстояние менее 7,5 миллиона километров и имеющие диаметр более 150 метров", - уточняют в космическом агентстве.

Среди астероидов, которые пролетят мимо нашей планеты - 2012 DK31 диаметром 137 метров, который проходит на расстоянии 4,8 млн километров от Земли. Астероид - 2006 BE55. Он имеет диаметр 137 метров и пролетает мимо Земли на расстоянии 3,5 млн километров от Земли.

В пятницу, 3 марта, мимо Земли пролетят два больших астероида. Это 2007 ED125 диаметром 213 метров и 2021 QW, имеющий диаметр 76 метров.