Мир Сегодня мимо Земли пролетят сразу два больших астероида

2023-03-03 20:34

В ближайшие дни мимо Земли пролетят четыре больших астероида. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на NASA.

Как отметили специалисты, они не представляют угрозы для жителей Земли, так как не приблизятся к нашей планете ближе чем на 3,5 миллиона километров.

"В список потенциально опасных астероидов NASA вносит приближающиеся к Земле объекты на расстояние менее 7,5 миллиона километров и имеющие диаметр более 150 метров", - уточняют в космическом агентстве.

Среди астероидов, которые пролетят мимо нашей планеты - 2012 DK31 диаметром 137 метров, который проходит на расстоянии 4,8 млн километров от Земли. Астероид - 2006 BE55. Он имеет диаметр 137 метров и пролетает мимо Земли на расстоянии 3,5 млн километров от Земли.

В пятницу, 3 марта, мимо Земли пролетят два больших астероида. Это 2007 ED125 диаметром 213 метров и 2021 QW, имеющий диаметр 76 метров.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Минобороны Канады: скорейшая поставка в Украину ЗРК NASAMS возможна 

2023-01-16 21:00

Зеленский поблагодарил Трюдо за приобретение Канадой ЗРК NASAMS для Украины

2023-01-11 18:00

США заключили контракт на 1,2 млрд долларов на закупку NASAMS для Украины

2022-12-01 20:30

В Литве решили пока не передавать Украине ЗРК NASAMS

2022-11-21 19:00

Еще новости в разделе "Мир"

Сегодня мимо Земли пролетят сразу два больших астероида

2023-03-03 20:34

ВМС Великобритании конфисковали иранское оружие в Персидском заливе

2023-03-03 14:30

Израиль может форсировать решение по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана

2023-03-03 12:29

В Европе начали арестовывать виллы российских олигархов, попавших под санкции

2023-03-03 08:26
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Сегодня мимо Земли пролетят сразу два больших астероида 2023-03-03 20:34
ВМС Великобритании конфисковали иранское оружие в Персидском заливе 2023-03-03 14:30
Израиль может форсировать решение по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана 2023-03-03 12:29
В Европе начали арестовывать виллы российских олигархов, попавших под санкции 2023-03-03 08:26