Жизнь Немецкий суд вынес приговоры подросткам, убивших украинских баскетболистов в Оберхаузене

2024-12-05 12:30

Суд немецкого Эссена приговорил к 10 и 8,5 годам лишения свободы группу подростков, убивших украинских баскетболистов в немецком Оберхаузене. Об этом сообщает WDR.

Отмечается, что у двоих нападавших немецкое гражданство, у остальных - сирийское.

Сначала прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за того, что они украинцы, однако суд не нашел у преступников ксенофобского мотива.

Преступники и раньше совершали насильственные преступления. Поэтому прокуроры просили для них наказание от 9,5 до 10 лет лишения свободы.

Преступление квалифицировалось как совместное двойное убийство. Двоих из нападавших приговорили к 10 годам тюрьмы, еще двух - к 8,5 годам. Адвокаты обвиняемых подали апелляционную жалобу. Осужденные извинились перед родителями погибших.

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