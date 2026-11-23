Життя Картина Вінсента ван Гога стала сенсацією Sotheby’s - "Квітучі каштани" продано за рекордні $190,4 млн.

2026-11-23 11:29

Картину Квітучі каштани Вінсента ван Гога продали на аукціоні в Нью-Йорку за рекордні $190,4 млн. Через полотно виникла суперечка між продавцем і спадкоємцями попереднього власника. Про це повідомляє The Guardian.

В аукціонному домі Sotheby’s розповіли, що за картину заплатили 190,4 мільйона доларів. Це рекордна ціна для робіт нідерландського постімпресіоніста, а також найдорожчий твір мистецтва, проданий на аукціонах цього сезону.

У 1909 році картину придбав німецький видавець єврейського походження Самуель Фішер, а в 1936-му його родині довелося продати полотно через фінансові проблеми, спричинені нацистськими переслідуваннями. У 1975 році картину придбала аргентинська родина Блак'єр-Аррієта, яка володіла полотном понад 50 років.

Перед аукціоном нащадки Фішера вимагали з’ясувати, чи був продаж добровільним і чи отримала родина справедливу ринкову ціну. Зрештою родина Блак'єр-Аррієта та спадкоємці Фішерів досягли домовленості щодо продажу полотна, проте умов не розкрили.

Спадкоємці Фішерів заявили, що завдяки цій домовленості вдалося визнати страждання їхньої родини за часів нацистського режиму та вшанувати пам’ять Гізели Берман Фішер, яка домагалася справедливості для своєї родини.

Картину Квітучі каштани (Châtaigniers en fleurs) Вінсент ван Гог написав у 1890 році у французькому місті Овер-сюр-Уаз.