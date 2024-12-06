ВОЙНА В Украине Нидерланды готовят к передаче Украине 30 тысяч комплектов военной формы б/у

2024-12-06 08:26

Нидерланды готовят к передаче Украине около 30 000 б/у комплектов формы нидерландских военных. Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.

Отмечается, что военные в Нидерландах уже перешли на новую форму, а старая будет подготовлена ​​для передачи Украине. Компания по производству формы (KPU-bedrijf) и заключенные из исправительного учреждения в Алмело проверят, отсортируют и подготовят форму для отправки в Украину.

"Цель состоит в том, чтобы в конце концов передать около 30 000 единиц формы для повторного использования в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Компания по производству формы (KPU-bedrijf) уже перевезла первые 76 ящиков в Алмело. После указаний сотрудников компании, заключенные из исправительного учреждения присоединились к работе в специальных комнатах с десятками тысяч единиц формы. Они проверят, осмотрят, отсортируют, выстирают и подготовят форму к использованию в Украине.