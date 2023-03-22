ВОЙНА В Украине США объявили новый пакет военной помощи Украине - получим ракеты и новейшее противотанковое оружие

2023-03-22 14:31

США оголосили про новий пакет допомоги Україні ще на 350 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання «Голос Америки«. Пакет включає більше ракет, техніки та боєприпасів.

Пакет включає ракети для HIMARS, боєприпаси для БМП Bradley, протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, протитанкову зброю та річкові катери. Також до пакету входить певна кількість бензовозів і річкових катерів, пише The Associated Press.

«Лише росія може завершити свою війну сьогодні. Поки росія цього не зробить, ми будемо єдині з Україною стільки, скільки буде потрібно», — йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

 

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