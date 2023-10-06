Политика Нет даже малейшего риска приостановки военной помощи Украине от США, - посол

2023-10-06 08:26

Станом на зараз не існує ризику припинення фінансування американської допомоги Україні після ухвалення Конгресом резолюції щодо уникнення "шатдауну", заявила посол Оксана Маркарова.

"З урахуванням того, що попередній бюджет містить значні перехідні кошти, ми будемо зараз використовувати їх, тому ризику припинення фінансування немає", - пояснила дипломатка.

Вона назвала прикрим, що українські програми не були ухвалені в проголосованій у Конгресі резолюції щодо уникнення "шатдауну" в США. Тепер, за її словами, "набагато важливіше отримати повноцінне фінансування в основному бюджетному рішенні".

Після голосування в Конгресі в суботу Маркарова провела багато зустрічей й телефонних перемовин із членами Конгресу. Навіть зараз тривають дуже активні переговори про напрацювання нового бюджетного рішення, у якому допомога для України має бути передбачена.