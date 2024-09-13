ВОЙНА В Украине фото Партизаны Крыма подтвердили, что керченский мост начал постепенно рушиться

2024-09-13 21:36

Керченский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с россией, осыпается и приходит в негодность. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.

В результате успешных ударов ВСУ деградируют конструкционные элементы моста, в результате чего некоторые его части уже осыпаются.

"Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают подпольщики, уменьшение количества комплексов противовоздушной обороны на территории полуострова делают объект еще более уязвимым к украинским атакам.

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