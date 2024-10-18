Экономика Великобритания ввела самый большой пакет санкций против флота, перевозящего нефть и газ из рф

2024-10-18 13:30

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Об этом сообщило британское правительство.



Указано, что это самый большой пакет санкций против теневого флота нефтяных танкеров россии.



"Еще 18 судов теневого флота будут отстранены от запада в порты Великобритании и не смогут получить доступ к ведущим в мире британским морским службам, в результате чего общее количество подвергшихся санкциям нефтяных танкеров достигло 43", - говорится в сообщении.



В частности, под санкции попали очередные танкеры Совкомфлота: NSBora, Atlas, Moscowsky Prospect, NSArctic, Callisto, SCFBaikal, SCFSamotlor, Suvorovsky Prospect, Eastern Pearl, Kudos Stars, Sea Fidelity, Stratos Aurora, Turbo Voyager, Azure Celeste^ Varuna, Sai baba, Artemis и Antaeus.



В списке санкций также четыре судна для перевозки СПГ: Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy и Marshal Vasilevskiy (универсальное судно газовоз и регазификатор).



Также под санкции попала РусГазДобыча - компания, реализующая проект по газораспределению на россии.