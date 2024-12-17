ВОЙНА В Украине Польские правоохранители нашли и вернули картины, украденные во время эвакуации из Киева

2024-12-17 16:36

Удалось возвращено 11 произведений современного искусства, которые везли из Киева в Швейцарию после начала полномасштабной войны в Украине и были похищены в польском Перемышле. Об этом сообщила прокуратура Перемышля.

По данным прокурора Малгожаты Тацюх-Курасевич, произведения были похищены во время ограбления в ночь с 24 на 25 марта 2022 года в Перемышле во время их эвакуации из Украины в Швейцарию.

Речь идет о 10 картинах и одной фотографии таких художников, как Демьен Герст, Бэнкси, Такаши Мураками, Линда Маккартни, Синнин Ши. Их общая стоимость составляет более $186 тыс.

"9 декабря 2024 года произошел значительный прорыв в расследовании – спустя почти три года похищенные произведения современного искусства известных иностранных художников были возвращены", – заявила Тацюх-Курасевич.

Утверждается, что 11 декабря оригинальность произведений подтвердили иностранные эксперты, специализирующиеся на этих направлениях искусства.

Расследование по этому делу под наблюдением окружной прокуратуры в Перемышле проводила Международная следственная группа, созданная в рамках EUROJUST.

С польской стороны в состав следственной группы вошли прокурор окружной прокуратуры в Перемышле, сотрудники воеводского управления полиции в Ряшеве и главного управления полиции в Варшаве. В состав украинской группы входили директор департамента Офиса генпрокура и сотрудники Нацполиции.

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