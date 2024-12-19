ВОЙНА В Украине Александр Сырский заявил, что ВСУ разрушили наступательные планы врага

2024-12-19 13:35

Вражеская армия за последние дни активизировала наступательные действия одновременно в нескольких районах, но Силы обороны Украины не дали им добиться оперативного успеха. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своей публикации в Telegram.

Он добавил, что провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

"Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться очень сложной", - написал он.

По его словам, за последние дни враг в который раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах.

"Силы обороны Украины в тяжелых боях не позволили россиянам прорвать оборону и добиться оперативного успеха ни на одном из направлений", - добавил главнокомандующий ВСУ.