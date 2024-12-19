ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский заявил, что вопрос отправки миротворцев в Украину сдвинулся с мертвой точки

2024-12-19 16:43

Вопрос отправки миротворцев в Украину - непростой процесс, но Киев поддерживает его. Сейчас есть позитив сдвига в этом вопросе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами по итогам первого дня встреч в Брюсселе.

"У нас с партнерами была очень хорошая встреча. Не одна была. С президентом Макроном, потом с генсеком НАТО Рютте, а затем у нас была первая часть встреч с лидерами Европы сегодняшняя", - заявил президент.

По его словам, тем для обсуждения было очень много, в том числе и вопросы миротворцев. Он отметил, что имел разговор с Макроном, в частности, по его давней инициативе. Украина в целом поддерживает идею укрепления своих позиций, однако это требует детальной проработки.

Также президент положительно оценил, что Макрон уже провел контакты с некоторыми другими лидерами. Зеленский воздержался от раскрытия деталей, но заметил, что уже есть положительная реакция от отдельных лидеров по этому вопросу.