Політика Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський пригрозив рашистам блискавичною відповіддю НАТО

2026-10-14 12:32

Країни НАТО мають заздалегідь визначити, як реагуватимуть на можливу російську гібридну атаку зі смертельними наслідками. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, ризик загибелі людей зростає, оскільки росія посилює операції, спрямовані на дестабілізацію європейських суспільств і створення хаосу.

Сікорський наголосив, що НАТО необхідно домовитися, які дії москви слід вважати нападом і коли Альянс має переходити до рішучішої відповіді.

"Якщо почнуть гинути люди, нам доведеться провести ще одну дуже серйозну розмову в НАТО", - зазначив міністр.

Він також поставив ключове запитання: "Коли ми вирішимо, що росіяни зайшли надто далеко?" За словами Сікорського, наразі немає заздалегідь узгодженого визначення, яке дозволяло б чітко встановити цю межу.

Міністр не став уточнювати, якою саме має бути відповідь на атаку з людськими жертвами.

Водночас він нагадав, що Польща та Естонія вже зверталися до механізму консультацій НАТО за статтею 4 після порушень повітряного простору російськими безпілотниками та винищувачами.

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає колективну оборону в разі збройного нападу на країну-члена Альянсу. Її застосували лише один раз - США після терактів Аль-Каїди 11 вересня 2001 року.