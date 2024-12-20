ВОЙНА В Украине Германия решила перенести на свою территорию центр по ремонту военной техники Украины

2024-12-20 14:35

Германия решила перенести центр по ремонту крупной военной техники Украины, созданный в Словакии, на собственную территорию. Об этом сообщает немецкое медиа ntv со ссылкой на заявление представителя минобороны Германии, процесс должен завершиться до 31 декабря 2024 года.

Соответствующее решение было принято из-за проблем в организации и операционных процессах на словацком объекте.

Ремонтный центр запустил работу в Словакии с конца 2022 года. Он обслуживал ключевые единицы военной техники ВСУ, в том числе самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронированные машины Dingo, ракетные системы MARS II и зенитные установки Gepard.

Немецкие чиновники заметили, что Словакия неоднократно демонстрировала "громоздкость" в организации работы центра.

Среди ключевых проблем были названы разногласия по интерпретации европейских таможенных правил и сложности с проведением капитального ремонта поврежденной техники.

Германия уверяет, что, несмотря на перенос центра, ремонт техники для Украины остается приоритетом. Кроме того, в Литве и Украине уже работают другие немецкие ремонтные центры, также обслуживающие предоставленную ВСУ военную технику.