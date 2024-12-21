Составлен рейтинг худших кинофильмов 2024 года - на что не стоит тратить время

Metacritic, один из самых популярных сайтов для оценки фильмов, составил рейтинг худших кинолент 2024 года. В список вошли фильмы, выпущенные в США с 1 января по 31 декабря, получившие не менее четырех рецензий на платформе.
Возглавил антирейтинг научно-фантастический хоррор Люмина, сумевший набрать лишь 6 баллов из 100, став единственной лентой года с столь низкой оценкой. Второе место заняла мексиканская драма Город грез с 14 баллами, а третье - британская мелодрама Герцогиня с 22 баллами.
Полный список худших фильмов 2024 года выглядит так:
Люмина – 6 баллов
Город грез – 14 баллов
Герцогиня – 22 балла
Рейган – 22 балла
Дурдом – 23 балла
Мадам Паутина – 26 баллов
История зла – 26 баллов
Бордерлендс – 26 баллов
Мэри – 26 баллов
Винни-Пух: Кровь и мед 2 – 27 баллов
Оно слушает – 28 баллов
Чистильщик бассейнов – 28 баллов
Ворон – 30 баллов
Гарфилд – 31 балл
Убийственная жара – 33 балла