Мир Составлен рейтинг худших кинофильмов 2024 года - на что не стоит тратить время

2024-12-21 08:28

Metacritic, один из самых популярных сайтов для оценки фильмов, составил рейтинг худших кинолент 2024 года. В список вошли фильмы, выпущенные в США с 1 января по 31 декабря, получившие не менее четырех рецензий на платформе.

Возглавил антирейтинг научно-фантастический хоррор Люмина, сумевший набрать лишь 6 баллов из 100, став единственной лентой года с столь низкой оценкой. Второе место заняла мексиканская драма Город грез с 14 баллами, а третье - британская мелодрама Герцогиня с 22 баллами.

Полный список худших фильмов 2024 года выглядит так:

Люмина – 6 баллов

Город грез – 14 баллов

Герцогиня – 22 балла

Рейган – 22 балла

Дурдом – 23 балла

Мадам Паутина – 26 баллов

История зла – 26 баллов

Бордерлендс – 26 баллов

Мэри – 26 баллов

Винни-Пух: Кровь и мед 2 – 27 баллов

Оно слушает – 28 баллов

Чистильщик бассейнов – 28 баллов

Ворон – 30 баллов

Гарфилд – 31 балл

Убийственная жара – 33 балла