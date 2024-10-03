ВОЙНА В Украине Изменен порядок прохождения ВВК для определения степени пригодности к службе

2024-10-03 08:26

Кабмин изменил отдельные пункты Порядка призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Постановлением правительства командиру воинской части предоставляется право давать направление для прохождения ВВК для определения степени пригодности к воинской службе.

Командирам воинских частей также предоставят право проводить комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявивших желание проходить службу по призыву.

Генштаб ВСУ сможет определить перечень тех воинских частей, командиры которых будут осуществлять призыв резервистов и военнообязанных.

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роССия улучшила тактику и захватывает территории на востоке, - WP 2024-10-02 21:37
Отсрочка от мобилизации: кто имеет право и что изменится с ноября 2024-10-02 20:48