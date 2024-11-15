ВОЙНА В Украине Кабмин упростил порядок перевода военнослужащих между военными частями

2024-11-15 21:36

Кабинет Министров принял постановление, вводящее упрощенный и прозрачный механизм переводов военнослужащих между военными частями. Перемещение военных между частями по собственной инициативе разрешено не чаще раза в год, говорится в документе.

Право на обращение в Кадровый центр ВСУ с рапортом на перемещение имеют следующие категории:





военнослужащие, которые проходят военную службу в воинских частях тылового и оперативного обеспечения, высших военных учебных заведениях, учебных (учебно-тренировочных) центрах (частях), территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, воинских частях резерва, а также других воинских частях ВСУ, которые не принадлежат к воинским частям боевого состава войск, всем родам войск;

военнослужащие, которые проходят военную службу в воинских частях боевого состава войск всех родов войск ВСУ, желающих быть перемещенными для дальнейшего прохождения военной службы в другие воинские части боевого состава войск;

военнослужащие, которые проходят военную службу в воинских частях всех родов войск ВСУ, которые по заключению военно-врачебной комиссии пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, но не назначенные в своих воинских частях на соответствующие должности.



Рапорт на перемещение подается через портал Армия+ с следующими документами: копия военного билета, удостоверение офицера или иного документа, подтверждающего прохождение военной службы военнослужащим в воинской части; в которой проходит военную службу такой военнослужащий.



Согласование командира воинской части на перемещение военнослужащего не обязательно для таких военнослужащих:





военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава (за исключением состоящих на должностях офицерского состава), которые перемещаются в воинские части боевого состава войск из воинских частей тылового и оперативного обеспечения, высших военных учебных заведений, учебных (учебно-тренировочных) центров (частей) ), ТЦК и СП, воинских частей резерва или других воинских частей, не принадлежащих к военным частей боевого состава войск;

военнослужащие постоянного состава учебных (учебно-тренировочных) центров (частей), которые перемещаются в другие учебные (учебно-тренировочные) центры (части).

Рапорт на перевод должен быть рассмотрен в течение 72 часов. Результат проверки будет сообщаться также через приложение Армия+.



В перемещении военнослужащего отказывают при наличии одного из следующих оснований:





военнослужащий не относится ни к одной из вышеупомянутых категорий;

военнослужащий проходит военную службу в воинской части менее шести месяцев или менее года с момента предварительного его перемещения по собственной инициативе;

в рапорт не добавлены необходимые документы.



"Любые другие основания для отказа в перемещении военнослужащие запрещены", - отмечается в документе.