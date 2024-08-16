ВОЙНА В Украине Кабмин планирует отменить прожиточный минимум и ввести базовую социальную помощь

2024-08-16 12:29

Министерство социальной политики сейчас завершает работу над проектом закона, которым предлагают ввести в Украине базовую социальную помощь взамен прожиточного минимума. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Аргументируют тем, что на сегодняшний день тот уровень прожиточного минимума, который задекларирован в государственном бюджете, очевидно недостаточен для того, чтобы обеспечить потребность человека.

"Например, он не учитывает, что мы проживаем домохозяйствами. Очевидно, что одинокому человеку нужно несколько больше средств, чем домохозяйству из пяти-шести человек, имеющих общие расходы... Поэтому мы хотим отойти от устаревшей единицы прожиточного минимума. Для этого мы разработали новый законопроект о базовой социальной помощи, в стандарт которой будет положен минимальный доход именно домохозяйства", - объяснила министер инициативу.

В настоящее время продолжаются окончательные согласования документа.