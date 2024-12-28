ВОЙНА В Украине Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто на сумму в 2,25 млн евро

2024-12-28 13:34

Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей машины на общую сумму 2,25 млн евро. Об этом сообщила Латвийская служба государственных доходов, передает Delfi.

В прошлом году Сейм единогласно принял поправки в закон о поддержке украинского гражданского населения, позволившие передавать Украине автомобили, оказавшиеся в собственности латвийского государства.

К таким машинам относится транспорт, конфискованный у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Следовательно, с момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. В целом Украине передано 612 автомобилей стоимостью 2,25 млн евро.

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