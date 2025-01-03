Политика Байден объявил о выделении на нужды обороны 2,5 млрд, которых Украина ждала почти три года

2025-01-03 12:29

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине $2,5 млрд на нужды обороны, сообщает Белый дом.

"Я с гордостью объявляю о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии", - говорится в заявлении американского лидера.

Речь идет о $1,25 млрд для нужд ВСУ и пакете мероприятий в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на сумму $1,22 млрд.

По словам Байдена, это "обеспечит Украине немедленный приток сил и средств, которые она продолжает успешно использовать на поле боя, а также долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других важнейших видов вооружений".

"Как я и обещал ранее в этом году, Министерство обороны уже выделило все оставшиеся на USAI средства, выделенные Конгрессом в рамках дополнительного соглашения, которое я подписал в апреле, и моя администрация полностью использует средства, выделенные Конгрессом в поддержку американского оборудования для Украины. Я поручил своей администрации продолжать оказывать Украине скорейшую помощь - в частности, списывать старое американское оборудование в пользу Украины, быстро отправлять его на поле боя, а затем возродить оборонно-промышленную базу США для модернизации и пополнения наших запасов новым оружием", - заявил Байден.

Он отметил, что в настоящее время Пентагон поставляет сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины зимой.

"По моему указанию Соединенные Штаты и дальше будут неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение всего срока, оставшегося от моего пребывания в должности", - заверил Байден.