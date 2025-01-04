Жизнь В Польше украинские мужчины начали получать письма с фейковыми повестками

2025-01-04 11:33

В Польше украинские мужчины начали получать ложные письма с призывом на военную службу. Об этом сообщает польское Управление по делам иностранцев, отметив, что оно не является автором призывов к военной службе.

Отмечается, что в повестках, издаваемых за письма от имени Управления по делам иностранцев, мужчинам, кроме призыва к прохождению военной службы, содержатся угрозы юридической ответственности и экстрадиции.

Напомним, Украинский легион в Польше получил более тысячи заявлений на вступление, а набор во второе подразделение обещает быть более масштабным против первого.

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