Мир Крупнейшая авиакомпания Сербии прекращает выполнение рейсов на рф

2025-01-06 13:32

Авиакомпания Air Serbia с конца января прекращает выполнение рейсов из Белграда на рф. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на данные системы бронирования авиаперевозчика.

Отмечается, что последний рейс в Казань запланирован на 18 января, в Сочи – на 20 января.

Официальные комментарии об отмене рейсов авиакомпания пока не дала. Однако ранее аналогичные решения приняли Азербайджанские авиалинии, казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai и Туркменские авиалинии.

Причиной стало сбитие азербайджанского самолета и отчаянная попытка замести следы этого преступления, утопив самолет с пассажирами в море.

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