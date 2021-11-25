Владимир Зеленский объявил о создании нового национального авиаперевозчика

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании национального авиаперевозчика.
"От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", - заявил Зеленский на форуме по программе Большое строительство.
Он уточнил, что перевозчик будет создан при участии европейской авиастроительной кампании Airbus.
По словам Зеленского, французские консультанты заверили в экономической целесообразности создание национального авиаперевозчика.
Авиакомпания получит название Ukrainian National Airlines.
Напомним, в мае этого года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что глава Мининфраструктуры Александр Кубраков получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания национального авиаперевозчика.