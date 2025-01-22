Политика Первая неделя Дональда Трампа: Что и как планирует изменить новый лидер США

2025-01-22 09:35

Избранный президент США Дональд Трамп планирует в первую неделю состояния в должности подписать "рекордное" количество указов. Он возьмется решить проблему переселенных вследствие пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом Трамп сообщи в интервью NBC News.

Трамп подтвердил, что планирует подписать "рекордное" количество указов. А на вопрос о том, идет ли речь о сотне и более указов, он ответил: "Ну, что-то в этом роде".

Также новый президент США планирует навестить Лос-Анджелес, где осмотрит последствия лесных пожаров. Другим приоритетом станет депортация нелегальных мигрантов.

"Начнется все очень скоро и очень быстро. Не могу сказать, в каких городах, потому что все меняется. И говорить, с какого города начнется, думаю, неразумно. Все увидите сами. Следует изгнать из нашей страны тех, кто преступил закон", - сказал Трамп.

Также он подтвердил, что допускает отсрочку запрета соцсети TikTok в США на 90 дней.

"Полагаю, что конечно же это приемлемый вариант, его мы рассматриваем. Продление на 90 дней, скорее всего, необходимо сделать, потому что это будет то, что требуется. Потребность в этом ощущается. Мы должны самым тщательным образом взвесить подобное решение", - заявил Трамп.

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Политика

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