ВОЙНА В Украине В ISW подсчитали, что все воюющие за рф солдаты КНДР будут уничтожены к апрелю 2025 года

2025-01-25 12:29

Новое развертывание северокорейских военных сохранит нынешние темпы пехотных атак в Курской народной республике, однако новые группировки солдат КНДР будут нести не меньшие потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Северная Корея развернет новый военный контингент на россии до середины марта 2025 года.

Газета New York Times сообщила, что высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил, что дополнительные северокорейские силы прибудут на россию "в течение следующих двух месяцев" (приблизительно в середине марта 2025 года). Однако NYT не уточнила количество войск, а также то, проводит ли Северная Корея ротацию сил или увеличивает размер своей общей группировки на россии.

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил 23 декабря, что Северная Корея, возможно, готовится к развертыванию неопределенного количества дополнительных сил в Украине и военной техники на россии или в рамках ротации или дополнительному развертыванию войск.

"Весь северокорейский контингентна россии может быть убит или ранен в бою примерно до середины апреля 2025 года при нынешних темпах потерь, а новое развертывание северокорейских войск - будь то с целью усиления нынешней группировки, или с целью ротации имеющихся сил - вероятно, имеет цели поддержать темпы российских операций, несмотря на большие потери, которые составят от 30 000 до 45 000 человек (вместе убитых и раненых) ежемесячно", - считают аналитики ISW.

Напомним, северокорейские войска, по меньшей мере, месяц учились на востоке рф перед развертыванием в Курской области для дальнейших учений в ближнем тылу в ноябре 2024 года и присоединением к боевым действиям по крайней мере в начале декабря 2024 года.

Этот график приблизительно согласуется с возможностью того, что новый контингент северокорейских войск может пройти подготовку и заменить сокращаемую группировку в Курской области к середине апреля 2025 года, если предположить, что следующая партия северокорейских войск будет обучаться столько же времени, сколько и их предшественники, и будет развернута на россии в конце января или начале февраля 2025 года.

Эти новые северокорейские силы вряд ли смогут существенно улучшить российские операции и, вероятно, столкнутся с такими высокими потерями и осложнениями при взаимодействии с российскими войсками, как и нынешний северокорейский контингент, при условии, что российское командование продолжит использовать северокорейские войска так же, как это делало до сих пор", - говорится в сообщении ISW.