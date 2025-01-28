ВОЙНА В Украине Солдаты КНДР в Курской народной республике несут огромные потери и отступают

2025-01-28 10:26

Северокорейские войска отступили с линии фронта в Курской народной республике, понеся большие потери. Об этом рассказали украинские военные в интервью Sky News.

Сначала северокорейские войска не знали о том, какую серьезную угрозу представляют беспилотники и артиллерия. Их первоначальная тактика заключалась в пеших атаках группами по 20, 40 или даже 60 человек, благодаря чему становились легкой добычей для украинских военных.

У солдат КНДР "промытые мозги": они подчеркнули, что именно так северокорейские войска продолжают идти вперед на поле боя, несмотря на раненых и убитых вокруг них товарищей, добавили украинские военные.

Сама КНДР пытается убрать свидетельства своего присутствия в зоне боевых действий. К примеру, неоднократно были замечены северокорейцы в белых касках, которые забирали раненых и убитых.

"Отличительной чертой" северокорейских войск стало то, что они решительно отказываются сдаваться в плен, отметили украинские военные. По их словам, солдаты КНДР часто взрывали себя гранатами, чтобы не становиться военнопленными. Известен курьезный случай, когда один северокореец кричал "За генерала Ким Чен Ына", прежде чем взорвать себя гранатой.

Между северокорейскими и российскими войсками существует плохая координация. Она связана с языковым барьером. Радиоперехват однажды показал, что солдаты КНДР из-за этого ошибочно нанесли удар по российским позициям.

Среди северокорейских и российских солдат есть и разница в снаряжении. К примеру, у бойцов КНДР лучшие винтовки и униформа, но отсутствует тяжелая бронетехника.

Кроме того, северокорейские войска часто переоценивали свои возможности. У северокорейцев были только боеприпасы и шоколад. Ни у одного солдата не было даже бутылки с водой.

Среди личных вещей погибших солдат КНДР были блокноты, записи, нарисованные от руки карты, фотографии детей, матерей и письма, которые они пытались отправить домой.

 

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