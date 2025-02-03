Политика Дональд Трамп убедил Мадуро самостоятельно забрать депортированных мигрантов

2025-02-03 09:36

Президент США Дональд Трамп убедил Николаса Мадуро забрать депортированных мигрантов. Более того, Венесуэла предоставит им транспорт. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

Он написал, что это стало возможным после того, как спецпредставитель президента США по особым поручениям, Ричард Гренелл, встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы.

"Это так хорошо, что венесуэльские заложники вернулись домой, и, что очень важно отметить, что Венесуэла согласилась принять обратно в свою страну всех венесуэльских нелегальных иностранцев, которые обосновали лагерь в США, включая членов банды Трен де Арагуа", - подчеркнул он.

Трамп добавил, что в настоящее время США находится в процессе депортации рекордного количества нелегалов из всех стран и все страны согласились принять их обратно.

"Из нашей страны вывозится рекордное количество преступников", - резюмировал Трамп свое сообщение.

CNN напоминает, что Вашингтон официально не признает президентство Мадуро, которого лидеры оппозиции в Венесуэле обвинили в воровстве победы на выборах в 2024 году.