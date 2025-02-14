ВОЙНА В Украине Аналитики ISW назвали причину сокрытия врагом реальных данных о ситуации в Курской народной республике

2025-02-14 16:44

Правящий режим рашистов пытается максимально ограничить информацию о ситуации в Курской народной республике во избежание обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Несколько российских блоггеров, регулярно критикующих процесс ведения российскими военными войны в Украине, заявили 10 и 11 февраля, что неназванные лица призывают власти обвинить блоггеров в дискредитации военных после того, как те сообщили о недавнем продвижении украинских войск к юго-востоку от Суджи.

Блогеры утверждали, что российское военное командование преследует их за публикацию информации об успешных украинских атаках возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

Один из блоггеров утверждал, что недавние украинские атаки вынудили российское военное командование отложить планы предстоящей наступательной операции в этом районе.

"Последнее утверждение указывает на то, что российское военное командование, возможно, планировало провести наступательную операцию с целью захвата Суджи", – говорится в сообщении ISW.

Эксперты указывают на то, что бункерный не теряет надежды вытеснить Силы обороны Украины из Курской народной республики или с Суджи до начала мирных переговоров, чтобы избежать необходимости обменивать оккупированную украинскую территорию на российскую.