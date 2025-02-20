ВОЙНА В Украине Лидеры ЕС предостерегли Киев об опасности прекращения боевых действий без мирного соглашения

2025-02-20 13:35

Лидеры стран Евросоюза предостерегли Киев об опасности замораживания боевых действий на фронте без заключения мирного соглашения, передает Reuters.

"Мы готовы предоставить гарантии безопасности, модальности, которые будут рассмотрены с каждой стороной в зависимости от уровня американской поддержки", - сказал собеседник журналистов.

Кроме того, представитель Евросоюза на условиях анонимности заявил, что страны Европы согласны с президентом США Дональдом Трампом относительно его подхода "мир через силу".

"Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно", - добавил европейский чиновник.

На встрече лидеров стран Европы в Париже были, в частности, французский президент Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Испании Педро Санчес. Кроме того, в саммите приняли участие премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Антонио Кошта.

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