Политика Политики ЕС сообщили США о самых проблемных аспектах мирного соглашения по Украине

2025-04-23 14:39

Европейские государства сообщили США, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и россией не будут темой переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Reuters.

Украина, США, Франция, Великобритания и Германия провели в Париже первые совместные переговоры по прекращению войны в Украине после прихода к власти в США президента Дональда Трампа.

Высокопоставленные лица, включая госсекретаря США Марко Рубио, вновь встретятся в Лондоне 23 апреля.

"Единственная цель, которая нас волнует, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, какими являются наши "красные линии", — заявил Барро.

Однако он не назвал конкретные вопросы, по которым европейские лидеры не планируют уступать.