Политика Дональд Трамп намерен добиться полного прекращения огня в Украине еще до Пасхи

2025-03-25 16:38

Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии между рф и Украиной до Пасхи (В этом году она празднуется 20 апреля). При этом в администрации Дональда Трампа признают, что сроки могут сместиться из-за различных позиций сторон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что США все еще надеются, что широкомасштабное прекращение огня в войне рф против Украины может быть достигнуто в течение нескольких недель.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что "довольно скоро будет достигнуто полное прекращение огня". Европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа достичь быстрого урегулирования войны приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины, согласившись на условия, которые сделают страну уязвимой для будущих нападений россии.

Напомним, Трамп заявил, что в процессе переговоров с украинской и российской сторонами уже можно говорить о достижении "рамок соглашения" по мирному урегулированию.