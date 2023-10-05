Политика Владимир Зеленский прибыл на встречу лидеров стран Евросоюза в испанской Гранаде

2023-10-05 11:34

Президент Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров государств Евросоюза в испанской Гранаде, которая пройдет в четверг, 5 октября. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По его словам, Украина наравне с другими нациями в общем европейском доме будет участвовать в саммите ради безопасности и стабильности на континенте. Он анонсировал работу в общих форматах и важные двусторонние встречи.

"Ключевое для нас, особенно перед зимой - усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что ведется работа над усилением имеющейся в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной, и у Украины есть веские предложения.

"Отдельное внимание - Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства. Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", - добавил Зеленский.

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