ВОЙНА В Украине Премьер Испании заявил, что от мира в Украине напрямую зависит безопасность всей Европы

2025-02-19 11:28

Безопасность Европы напрямую связана с достижением мира в Украине. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает The Guardian.

Его слова прозвучали после участия в экстренном саммите в Париже, где лидеры европейских стран обсудили ключевые вопросы, включая поддержку Украины.

По словам Санчеса, во время саммита лидеры провели консультации, однако не стали принимать конкретных решений.

Он также выразил готовность Испании продолжать поддерживать Украину, пока война не будет завершена. При этом премьер предостерег от поспешных соглашений о прекращении огня, отметив, что любой мирный договор должен быть долгосрочным, справедливым и учитывать интересы всех сторон.

Глава испанского правительства также акцентировал внимание на том, что в мирных переговорах должны участвовать не только Украина, но и представители Европейского Союза.

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