ВОЙНА В Украине Швейцария не исключает отправку своего контингента миротворцев в Украину

2025-02-24 10:27

Главнокомандующий вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли заявил, что Швейцария могла бы предоставить около 200 военных для предстоящей миротворческой миссии в Украине, если бы поступила соответствующая просьба и правительство страны согласилось на это, передает Reuters.

Разговоры о введении миротворцев в Украину пока сугубо гипотетические, поскольку остается непонятным, как будет развиваться ситуация между двумя враждующими сторонами…Мира еще нет, и не было ни одного запроса со стороны ООН", - сказал Зюссли в интервью газете SonntagsBlick.

Он добавил, что Швейцария, вероятно, могла бы направить "около 200 солдат в течение 9-12 месяцев".

Зюссли подчеркнул, что если в Швейцарию поступит соответствующая просьба, то этот вопрос будет решаться правительством и парламентом.

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