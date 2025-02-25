ВОЙНА В Украине Норвегия подтвердила выделение еще 3,5 млрд евро военной помощи Украине

2025-02-25 11:30

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил о выделении 3,5 млрд евро военной помощи Украине и 1 млрд евро - на гуманитарную поддержку в 2025 году. Об этом он заявил на форуме Поддержи Украину.

"Мы хотим оказать военную помощь... 3,5 млрд евро будет выделено в 2025 году", - заявил Стере.

Кроме того, страна выделит миллиард евро на гуманитарную и гражданскую поддержку.

Он уточнил, что услышал запрос Владимира Зеленского о поддержке в сфере энергетики, и в этой связи "будет выделен пакет на 300 млн евро поддержки энергетики".

Гражданскую помощь на около 1 млрд евро распределят по следующим направлениям: энергетическая безопасность и энергоснабжение, включая ядерную безопасность и закупку газа; гуманитарная помощь; оперативная поддержка и реабилитация; развитие бизнеса и частного сектора; гражданское общество.